Donne e porto: le storie da Adsp

’Storie di donne che amano il porto’ il titolo del convegno in programma domani alle 9,30, organizzato dal Comitato Unico di Garanzia (Cug) per le pari opportunità della Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale (Adspmlo) nell’Auditorium in Via del Molo. L’evento per la prima volta mette a confronto le voci delle donne che lavorano nei porti (in particolare Spezia e Marina di Carrara) nell’operativo di banchina che in ruoli apicali di imprese portuali e in incarichi pubblici. Previsti tre panel (2 La voce delle donne del porto e uno La voce delle donne delle istituzioni) per far conoscere il contributo delle donne nel funzionamento della logistica portuale. Concluderà i lavori, il segretario generale di Adspmlo Federica Montaresi