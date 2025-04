’Donne al volante’ col Cams. In vetrina 12 vetture d’epoca

Grande successo per ‘Donne al volante’, annuale manifestazione dedicata alle donne e alle vetture d’epoca organizzata dal Cams (Circolo auto e moto storiche della Spezia) che si è svolta col patrocinio dei Comuni della Spezia e Porto Venere, e di Regione Liguria e con il supporto del Comando marittimo Nord e dell’Arsenale. Dodici donne, a bordo di altrettante bellissime auto storiche, si sono cimentate in due prove di regolarità non competitiva cercando di rispettare al centesimo la tabella di marcia: la prima nel percorso tortuoso che porta dalla sede del Cams in via Fontevivo, al Ponte dell’Antoniana. Ricordiamo che il Cams La Spezia, attualmente, conta circa 500 soci ed è il punto di riferimento per le province della Spezia e di Massa Carrara, per la promozione, il restauro e la conservazione nel tempo delle auto e delle moto storiche. (www.camslaspezia.it).

La seconda prova, si è sviluppata all’interno dell’Arsenale dove, grazie al supporto del personale della Marina militare, è stato allestito un percorso con birilli, da compiere in entrambi i sensi di marcia. La carovana di auto è proseguita poi prima in direzione Cadimare, con sosta nella piazzetta del borgo stesso, e poi alla volta di Porto Venere, con esposizione delle auto in piazza Bastreri, grazie all’accoglienza del Comando della polizia municipale di Porto Venere. Nel pomeriggio il vicesindaco Maria Grazia Frijia e l’assessore Daniela Carli del Comune della Spezia, insieme al sindaco di Porto Venere, Francesca Sturlese, hanno proceduto alle premiazioni e hanno ringraziato il Cams per l’organizzazione dell’importante evento con la doppia valenza di promuovere la cultura storica e di sensibilizzare alla lotta contro la violenza sulle donne. Come da tradizione, infatti, parte della quota di partecipazione e un contributo del Cams, sono destinati al Centro Antiviolenza Irene di cui il Comune della Spezia è capofila gestionale. La manifestazione è stata inserita nel circuito Liguria 2025, regione europea dello sport. Ma veniamo, infine, ai risultati: prima classificata Martina Mencarelli su Smart Roadster Coupé, seconda Rossella Priori su Mini Cooper S, terza Simonetta Vivaldi su Volkswagen Maggiolino.

Marco Magi