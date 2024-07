’Donna, mito’ di musica e voce. Viaggio nell’universo femminile nello spazio di ’Classicamente’

Lo spettacolare scenario di piazza San Pietro a Porto Venere ospiterà stasera l’evento ‘Donna: sei un mito!’, iniziativa ad ingresso gratuito del ricco ed articolato programma di ‘ClassicaMente 4.0 - voci antiche: dialogo per costruire il futuro tra parole, musica e immagini’, progetto culturale dell’associazione Crescere insieme con la musica. Si tratta di un evento inserito nel calendario di ‘Porto Venere eventi’, realizzato anche con il contributo e patrocinio del Comune di Porto Venere, oltre che di Fondazione Carispezia. Protagonista della serata, dalle 21, Cristina Dell’Acqua (nella foto), insegnante milanese di latino e greco, docente universitaria di cultura latina, scrittrice, promotrice e divulgatrice di cultura classica, con la capacità che la contraddistingue di affascinare il pubblico con il suo amore per i classici antichi, che guiderà la platea in un viaggio emozionante per incontrare voci femminili antiche che, con estrema modernità, parlano ancora alle donne di oggi. ‘Donna: sei un mito!’ sarà un dialogo armonioso tra musica e voce: sul palco, infatti, al fianco di Cristina Dell’Acqua, la voce narrante di Sofia Fanton, giovane attrice spezzina che, nelle letture tratte dai tre saggi narrativi della scrittrice (Una Spa per l’anima, Il Nodo Magico e La Formula di Socrate, edizioni Mondadori), ne farà assaporare al pubblico la bellezza dello stile narrativo femminile.

Inoltre le esecuzioni musicali di un’eccezionale formazione di giovani e talentuosi chitarristi: Marcello Marianetti, Lisa Pastine, Matilde Sammartano a cui si aggiunge la raffinata chitarra solista di Giacomo Martinelli, chitarrista toscano di riconosciuto talento. Con le loro corde creeranno un’atmosfera evocativa, in un emozionante intreccio di note e parola. Con l’obiettivo di promuovere la cultura classica nelle sue molteplici espressioni, gli eventi di ‘ClassicaMente 4.0’, si propongono come luoghi di incontro reale, pensati, proposti e realizzati con il coinvolgimento attivo della cosiddetta Generazione Z, nella consapevolezza che solo il presente non basta a chi ha il futuro nelle proprie mani. Patrocinata anche dalla Consulta provinciale Femminile, la serata intende preparare la giusta atmosfera che ospiterà in agosto il Premio Porto Venere Donna, giunto alla XXVIII edizione. Grazie al partenariato con la Direzione regionale Musei Liguria sarà inoltre possibile effettuare alle 18 una visita guidata straordinaria (prenotabile allo 0187 790307) all’antica Villa romana del Varignano Vecchio alle Grazie.

Marco Magi