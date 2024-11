Domeniche in musica agli Impavidi. Il Duo Rospigliosi suona al Ridotto

Dopo il successo del primo appuntamento con il Quartetto Cello Network, proseguono al Ridotto degli Impavidi, i concerti di Domeniche in Musica, la rassegna ideata dall’associazione Il Pianoforte e l’accademia musicale Bianchi, in collaborazione con gli Scarti. Oggi pomeriggio, alle 17.30, grande attesa per il Duo Rospigliosi.

A comporlo due importanti musicisti toscani: il chitarrista Lapo Vannucci, docente di chitarra al Conservatorio Puccini della Spezia ed il pianista Luca Torrigiani, docente di pianoforte al Conservatorio Pollini di Padova. Equilibri sonori è il titolo del concerto che i due grandi amici porteranno in scena eseguendo un percorso di musiche di artisti rigorosamente italiani che dall’ottocento arriva ai giorni nostri. Da Carcassi a Castelnuovo.Tedesco, passando per Paradiso, Procaccini e Fiore, fino ad arrivare a Bigazzi & Colonna, l’insolita formazione di pianoforte e chitarra, ripercorrerà un vasto panorama musicale che dall’ouverture operistica tipica della musica rossiniana, passando per il geniale equilibrio della Fantasia approderà alla musica contemporanea. Dal 2010 Lapo Vannucci e Luca Torrigiani hanno formato un duo con l’intento di esplorare nuovi ambiti della musica per chitarra e pianoforte. Parallelamente all’intensa attività solistica, il Duo Rospigliosi regolarmente in Italia e all’estero, ricevendo ovunque unanimi consensi. La critica ne esalta la grande capacità comunicativa e l’attenzione costante alla bellezza del suono. Particolarmente attivi nell’ambito della musica contemporanea, hanno eseguito in prima assoluta brani a loro dedicati dei compositori Luigi Giachino, Giuseppe Crapisi e Teresa Procaccini. Il terzo appuntamento con Domeniche in Musica è invece fissato per domenica prossima, il 24 novembre, con il Duo Stèade formato dalla violinista e violista Adele Casotti e dalla pianista Stefania Nardi dell’accademia Bianchi di Sarzana.

Grande chiusura prevista per domenica 1° dicembre con il Duo Mediceo, un duo pianistico formato da Sandra Landini e Francesca Amato. Ancora qualche biglietto disponibile per assistere al concerto del Duo Rospigliosi al costo di 8 euro, prezzo ridotto a 5 euro per gli under 18 e per i soci delle associazioni promotrici della rassegna. Ticket acquistabili alla biglietteria del teatro Impavidi, aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e il giovedì anche dalle 16 alle 19. Per informazione e prenotazioni contattare il 3464026006 (anche via Whatsapp) o scrivere a: [email protected], durante gli orari di apertura della biglietteria.

Elena Sacchelli