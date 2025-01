Domenica la ’Camminata tra cielo e mare’. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza

Con il ricavato interamente devoluto alla Lega italiana per la Lotta contro i Tumori, è in programma domenica – nell’ambito del Palio del Marciatore curato dal Coordinamento marce La Spezia e Lunigiana – la terza edizione della ‘Camminata Tra Cielo e Mare’ organizzata dall’Arcigni Golfo dei Poeti con il patrocinio del Comune della Spezia, e dedicata al socio, Paolo Bucci, fondatore del sodalizio ed ideata per valorizzare le bellezze storiche e paesaggistiche della nostra città.

Ritrovo ed iscrizioni, con contributo di 4 euro, in piazza Europa dalle 8.30 alle 9.30, avvio in libertà dirigendosi verso piazza Verdi, quindi ci si dirige verso il Castello San Giorgio e da lì, verso il Picco e Fabiano Alto, davanti alla Pieve di Sant’Andrea nei pressi della quale vi sarà il ristoro a base di bevande calde.

Da lì si scende in via dei Pioppi, Pegazzano, e nei pressi della palazzina ex Arcimboldo si trova la deviazione tra la mini di 6 chilometri e maxi camminata di 12 chilometri. La camminata breve ritorna indietro verso piazza Europa, la più lunga fa prima tutta la parte alta dei Colli. Al rientro, per tutti, un meritato ristoro ed uno scaldacollo tecnico come premio di partecipazione.