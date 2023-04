Torna a Sesta Godano l’iniziativa ‘PuliAmo Sesta Godano’, evento arrivato alla settima edizione che ogni anno richiama decine di abitanti del borgo valligiano uniti dall’obiettivo di ripulire quelle aree del territorio che spesso vengono prese di mira dagli abbandonatori seriali di rifiuti. Ogni anni, grazie a questa iniziativa vengono raccolti svariati chilogrammi di spazzatura abbandonata nell’ambiente. L’appuntamento, organizzato dal Comune guidato da Marco Traversone con la collaborazione delle associazioni del territorio, è per domenica 16 aprile dalle 9, con ritrovo fissato in piazza Marconi. L’iniziativa durerà tutta la mattinata, con il conferimento di quanto raccolto che avverrà nell’isola ecologica del paese. Al termine, aperitivo in piazza Marconi.