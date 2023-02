San Valentino: ditelo con La Nazione. Gli auguri in bacheca

La Spezia, 8 febbraio 2023 – Infili la mano nella Bocca della verità chi è pronto a dire di non aver mai ceduto alla tentazione di un cioccolatino, di un mazzo di rose rosse, di un bigliettino firmato con un piccolo cuore. Indigestione di tenerezza? Senza dubbio. Galanteria? Può darsi. Romanticismo fuori tempo? E se anche fosse? Nella declinazione psicanalitica, dicesi anima gemella.

Per chi ha letto i dialoghi di Platone, resta l’altra metà della mela, l’archetipo. Partner, lo chiamano quelli che si riconoscono nella cultura friendly, figlia della legge sul divorzio e di quella sulle unioni civili. Vabbè, chiamatelo un po’ come vi pare. E spargetene a piene mani. Ce n’è per tutti: mariti e mogli, fidanzati, amanti, fratelli, figli e nipoti, cani e gatti. È l’amore, l’unica traccia del passaggio dell’uomo sulla terra che meriti di restare impressa. La forza che "move il sole e l’altre stelle".

E per celebrare il più nobile, e a volte tormentato, tra i sentimenti, La Nazione dedica agli ’innamorati’ di tutte le età la bacheca che meritano: uno spazio tutto per voi, nelle pagine dell’edizione del 14 febbraio, con i vostri messaggi, i vostri pensieri, le vostre dediche. Non siate timidi. Per dirlo con il cuore è sufficiente mandare un breve testo al nostro indirizzo di posta elettronica: [email protected] Buon San Valentino!