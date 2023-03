Disturbi dello spettro autistico, formazione per familiari e operatori

Un corso dedicato alla formazione di operatori socio-sanitari e familiari di persone con disturbi dello spettro autistico. Dal 22 aprile, a Lerici prenderà avvio una serie di incontri organizzati grazie alla collaborazione di Cooperativa Rosa, della Fondazione Manlio Canepa e di Progetto A. Gli appuntamenti si terranno nella sala consiliare il sabato mattina, rivolti ad operatori, famiglie, ma anche alle associazioni sportive e culturali che spesso incontrano problemi nella gestione di casi di questo tipo, ai medici del territorio, agli insegnanti dell’istituto comprensivo: "La casistica nazionale parla di numeri in crescita. Si diagnostica un caso ogni 77 bambini, prevalentemente maschi. Stiamo parlando di un fenomeno che sta emergendo e che ha bisogno di essere portato a galla con l’informazione, la formazione e la divulgazione delle tematiche relative" spiega Alessandra Di Sibio, assessore alle politiche sociosanitarie del Comune di Lerici. Il corso ha come finalità la costruzione di un linguaggio comune che famiglie e operatori devono acquisire per gestire al meglio una situazione delicata e si rivolge alla fascia di persone con disturbi dello spettro autistico nella giovane vita: bambini e adolescenti. Sarà tenuto dall’esperta Cristina Martelli e sarà completamente gratuito. Gli incontri si propongono di offrire strumenti volti a osservare e comprendere le caratteristiche, le abilità acquisite o emergenti, le difficoltà specifiche o le competenze in via di acquisizione, della persona con autismo, per poi progettare interventi personalizzati in quanto efficaci, coerenti e generalizzabili in ogni contesto della sua vita. "Sono iniziative che il Comune di Lerici sostiene con piacere, anche perché spesso coinvolgono i giovani" spiega il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti. Per info contattare Paolo Angelotti alla mail [email protected]