Disturbi alimentari Numeri in aumento Ecco chi ne soffre e come riconoscerli

di Chiara Tenca Disturbi alimentari: un male sempre più diffuso. Chi e quanti colpiscono, come si curano? A rispondere a queste ed altre domande è Elisa Simonini, psichiatra del Servizio psichiatrico diagnosi e cura di Asl5, responsabile day hospital riabilitativo disturbi della condotta alimentare. Dottoressa Simonini, quante persone soffrono di disturbi alimentari in provincia? Qual è il loro profilo? "Nel 2022 l’Asl5 ha preso in carico 177 pazienti, con altissima prevalenza femminile: 17 hanno meno di 14 anni, 72 un’età compresa tra i 14 e i 18, 88 sono adulti; hanno avuto necessità di trattamento in regime di day hospital 12 minorenni e 31 maggiorenni e quest’anno abbiamo già aperto 17 cartelle. Il disturbo ha presentato negli anni un costante aumento, con un’accelerazione durante la pandemia Covid". Quali strutture e percorsi sono presenti in provincia per curare questi disturbi? "In Asl5 è attivo da molti anni un percorso di cura e riabilitazione per i disturbi alimentari portato avanti da un’equipe integrata multidisciplinare: la terapia richiede un approccio multimodale e multidisciplinare integrato che agisca sulla salute fisica e nutrizionale e sui problemi psicologici, psichiatrici e di adattamento sociale. Il percorso garantisce la presenza di personale con formazione continua ed esperienza specifica...