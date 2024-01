Dimensionamento scolastico:. Regione dà l’ok

VIa libera della giunta regionale alla approvato la delibera per l’integrazione del “Piano di dimensionamento della rete scolastica e piano dell’offerta formativa 2024/2025” presentato in Consiglio lo scorso 28 novembre: il piano riduceva 8 autonomie scolastiche a fronte delle 16 previste dal ministero dell’Istruzione per il raggiungimento della Milestone prevista dal Pnrr nell’ambito della riforma per la riorganizzazione del sistema scolastico. Al termine di un incontro tra Regione Liguria, Ministro dell’Istruzione il sindaco della Città Metropolitana di Genova Marco Bucci, si è proceduto a tre accorpamenti sul territorio genovese e un secondo su Savona. Confermati tutti gli altri accorpamenti approvati a novembre in consiglio regionale: 4 a Imperia, 3 in provincia di Spezia.