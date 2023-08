Di Pelino: "No! Porto Venere: No al Cambio di Destinazione d'Uso del Royal" L'amministrazione comunale di La Spezia è contraria al cambio di destinazione d'uso del Royal, proposto da Fil Casa spa, per vari motivi: creazione di un pericoloso precedente, necessità di alberghi di qualità e possibilità di non generare introiti al Comune.