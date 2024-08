Derubarono una anziana. Denunciati

Li hanno rintracciati a Milano dopo oltre un mese di serrate indagini portate avanti dagli agenti della squadra mobile della Questura della Spezia diretta dal cmmissario capo Alessandro Pescara Di Diana (nella foto). La coppia di sudamericani aveva rubato la borsa a una donna spezzina mentre stava caricando la spesa in automobile e poi avevano utilizzato anche il bancomat per effettuare alcuni prelievi. Lasciando così tracce dei loro passaggi e anche immagini dei loro volti molto utili agli investigatori. La coppia, uomo e compagna, hanno tratto in inganno l’anziana che con molta disponibilità e gentilezza si era prestata a fornire le informazioni richieste. I truffatori l’avevano affiancata a bordo di un Suv mentre all’interno del parcheggio di un centro commerciale stava caricando le borse della spesa nella propria autovettura. Mentre uno dei due l’ha distratta chiedendo dove poter trovare una farmacia nelle vicinanze l’altro ne ha approfittato per rubarle la borsetta appoggiata sul sedile anteriore e contenente denaro, documenti e il telefono cellulare. Ma soprattutto il bancomat con il quale hanno immediatamente effettuato prelievi fraudolenti di denaro contante prima che donna potesse avvisare la banca e bloccare il conto. L’anziana si è accorta del raggiro e si è rivolta agli uffici della polizia denunciando l’accaduto e avviando così le indagini degli agenti della squadra mobile spezzina. I due sono stati identificati gli autori asrrivati a Spezia noleggiando il veicolo utilizzando documenti falsi. La coppia è stata identificata e denunciata all’autorità giudiziaria di Milano, città dove risiedono.

Massimo Merluzzi