Dentro al photo editing. Team di professionisti per ’Spazi Fotografici’

Un acceleratore sulla dimensione online, fra adempimenti e corsi. Questo l’imprinting per il 2024 dell’associazione sarzanese Spazi Fotografici, che ha aperto il tesseramento via web e si prepara al lancio di un nuovo corso dedicato al photo editing tenuto da un team di professionisti in forza a testate di livello nazionale. L’idea di questa realtà, che dalla Val di Magra – dov’è nata nel 2019 – si sta allargando sul filo della rete, diventando riferimento del settore della fotografia e delle arti visive, è semplificare e far crescere il numero dei propri associati, che attualmente ammontano a 250, radicati in tutto il territorio nazionale.

"L’intenzione – spiega Simone Maggiani, professionista freelance e responsabile dello sviluppo tech e digitale dell’associazione – è snellire una serie di processi, procedure, iter di natura perlopiù gestionale, tenendo conto sia dell’accessibilità dell’utente sia degli adempimenti del terzo settore". E a spingere sulla crescita delle attività e degli aderenti, l’ultima novità in arrivo nel pacchetto dei corsi: si tratta della prima edizione del progetto formativo online ’Curare la fotografia. Dentro e oltre il photo editing’, ideato con l’idea di mettere in primo piano l’esperienza e i trucchi del mestiere di curatori e photo editor impegnati nell’editoria. Sei professionisti dell’immagine si alterneranno, tenendo altrettante lezioni della durata di due ore l’una – una alla settimana, da lunedì 22 gennaio a lunedì 26 febbraio – via Zoom: Chiara Bardelli Nonino (PhotoVogue Festival, mondo Vogue e molte altre cose), Manila Camarini (d e d Lui - Repubblica), Renata Ferri (ioDonna e produzioni di impatto nazionale), Emanuela Mirabelli (Marie Claire), Rosy Santella (Internazionale), Raffaele Vertaldi (freelance e membro di Grin, curatore per Touring Club Italiano, con esperienze pregresse per Il Sole 24ore e Domus). Le domande possono essere inviate all’indirizzo mail: [email protected].

C.T.