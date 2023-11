Delegazione di Confindustria in visita alla mitica Lamborghini

Una delegazione di imprenditori associati a Confindustria La Spezia ha visitato lo stabilimento di Lamborghini a Sant’Agata Bolognese. Costruito nel 1963 da Ferruccio Lamborghini, lo stabilimento è stato la sede e l’unico stabilimento produttivo dove lavorano oltre 2000 dipendenti. L’iniziativa promossa dal presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria La Spezia, Sara Filippetti, ha riscosso grande interesse fra tutti i partecipanti. "Visitare un’azienda che produde vetture supersportive tra le più ambite al mondo è stata un’esperienza unica – dichiara Sara Filippetti – La capacità di trasformare idee visionarie in creazioni, è uno dei punti di forza dell’azienda che non smette mai di guardare al futuro. Un sentito ringraziamento ad Alessandro Lucia (Hseq Senior Specialist di Medlavitalia Forsafe Group) e a Massimo Scarpenti (Head of Safety, Energy&Environment di Lamborghini Spa) che hanno reso possibile questa interessante esperienza".