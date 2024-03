Dedicata a Marmori la biblioteca di storia dell’arte e archeologia

Su proposta dell’assessore alla toponomastica Maria Grazia Frijia, la giunta Peracchini ha deliberato di intitolare la biblioteca speciale di storia dell’arte e archeologia a Giancarlo Marmori. Si trova all’interno della Palazzina delle Arti in via Prione, 238. "Scrittore e giornalista molto raffinato – ha detto il sindaco Peracchini – critico d’arte, realizzò prestigiose opere letterarie pubblicate in Francia e in Italia. La Spezia è orgogliosa di vantare tra i suoi figli personalità dello spessore di Marmori e di dedicargli questo piccolo scrigno di cultura che ha sede nel cuore della città, all’interno della Palazzina delle Arti".