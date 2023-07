Decolla il Festival della Bellezza con ’Canzoni iconiche’ di Mogol

Tutto pronto per la decima edizione del ‘Festival della Bellezza’, dedicata a Philippe Daverio, ennesimo salto di qualità per una manifestazione che rappresenta un unicum a livello europeo e che in pochi anni si è affermata con eventi in eccezionali luoghi d’arte e il record nazionale di presenze in teatri per appuntamenti di riflessione filosofica e narrazione artistica e lette. In programma 41 eventi, tra giugno e ottobre, sul tema dell’edizione ‘La vita che imita l’arte’: su come l’arte determini la nostra identità, la nostra storia e le nostre esistenze. A Monterosso due gli imperdibili appuntamenti in programma, entrambi nel suggestivo Molo dei Pescatori, sempre con inizio alle 21.15, con lo sguardo direttamente sul mare. Il primo, domenica, con il mito Mogol e il suo ‘Canzoni iconiche: riflessi di vita e arte’, un coinvolgente racconto musicale che spazia dalla rivoluzione degli anni ‘60 con le canzoni di Dylan, alla grande tradizione dei cantautori, fino ai capolavori inestimabili realizzati in collaborazione con Battisti. Tra l’altro è notizia fresca che, a distanza di qualche decennio dalla pubblicazione, per i singoli ‘I giardini di marzo’ e ‘Con il nastro rosa’ (che viene rappresentata come l’ultima collaborazione nella coppia Battisti-Mogol), è arrivata la certificazione di platino. Seconda tappa il giorno successivo, lunedì, con Igor Sibaldi e ‘Inconscio o arte’, un affascinante dibattito sulla dualità delle creazioni artistiche, esplorando il loro potere di ispirazione e i possibili effetti negativi. Sarà un’esperienza coinvolgente per comprendere l’importanza e gli impatti dell’arte nella nostra vita. Per acquistare i biglietti è possibile andare sulla piattaforma online Ticketone o rivolgendosi alla pro loco di Monterosso.

marco magi