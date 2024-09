Declamare poesie in mezzo al mare, la nuova idea dei Mitilanti

La Spezia, 15 settembre 2024 – I poeti solcano anche il mare per poter declamare i loro componimenti. Merito del collettivo dei Mitilanti che hanno portato il loro 'Senti che Muscoli Sp!' nel golfo spezzino. È stata la nave Levanto della Navigazione Golfo dei Poeti, durante una bella crociera fra focacce coi muscoli e birre artigianali, in un poetry slam in versione cruise edition.

In gara Serena Rose Zerri, Francesca Fiori, Andrea Mitri, Enrico Pittaluga, Tommaso Virga e Paola Zan. Ed è Serena Rose Zerri, che nella finale a due ha superato Tommaso Virga, a trionfare e a qualificarsi così alle fasi regionali del campionato Lips - Lega Italiana Poetry Slam 2024/25. Con i maestri di cerimonia Andrea Fabiani e Marta Michelis a presentare, gli altri Mitilanti si sono divisi i compiti: Filippo Lubrano il notaio, Francesco Maria Terzago il fotografo (suoi gli scatti della serata nella gallery), mentre nel dietro le quinte anche Andrea Bonomi e Rebecca Buselli. Con l'appuntamento al prossimo anno.