Debutta il ’Vezzano music festival’ In concerto la violinista Dizdari Poi spazio a tanti giovani talenti

Un festival fresco, giovane, innovativo, di tre giorni, nel piccolo borgo di Vezzano Ligure, gioiello di rara bellezza a pochi passi dal Golfo dei Poeti. Ad organizzarlo, il prossimo mese, l’associazione ‘Vezzano Sotto la Torre’, in collaborazione con il Comune di Vezzano Ligure, col patrocinio di Regione Liguria e Provincia della Spezia. Le date previste per il ‘Vezzano Music Festival 2023’ sono il 18, 19 e 20 agosto. La manifestazione si compone di tre eventi musicali principali e di tre minori, distribuiti in differenti luoghi del paese. L’idea nasce da un evento musicale privato organizzato nell’estate dell’anno passato e da un incontro fortuito con una violinista classica di fama internazionale, la londinese Alda Dizdari, che, colpita dalla bellezza del luogo e dalla qualità della musica, si è offerta di aiutare il sodalizio ad approntare un festival musicale estivo. La proposta musicale mette a contatto la musica classica e la musica jazz e apre alla possibilità di collaborazioni con realtà musicali prestigiose.

Nel dettaglio, venerdì 18 agosto, alle 19 circa, un concerto jazz, in località Montallegro, con protagonista il MiBe duo (chitarra e voce), con Milly e Raffaele e il loro repertorio che spazia dai più celebri standard jazz a brani moderni; poi, alle 21.30, un concerto classico, sul palco Alda Dizdari col suo violino Giovanni Battista Ceruti del 1791 e l’arpista Linda Veo, talento emergente di origini spezzine, nella chiesa romanica di Santa Maria. Sabato 19 agosto, invece, musica classica alle 19, al castello di Vezzano Alto, con i Bocobones, un giovanissimo quartetto di tromboni composto da Nicolò Bombelli, Alessio Novaria, Edoardo Colombo e Francesco Maffei; poi un concerto jazz, alle 21.30, coi Faiths&2guys (voce, piano, contrabbasso e batteria). Infine, domenica 20 agosto, il live jazz con Luca Cosi (tromba ed elettronica); e per concludere il jazz, alle 21.30 con il Cosmos Quintet (voce, sax, chitarra, contrabbasso e batteria).

I musicisti coinvolti sono giovani promesse del mondo della musica classica e del jazz, provenienti da varie regioni d’Italia. "Tra gli obiettivi del festival vi è certamente quello di valorizzare il patrimonio storico e paesaggistico del borgo – spiegano i promotori – : i luoghi prescelti sono stati studiati in modo da far conoscere ai partecipanti gli scorci più suggestivi di Vezzano Ligure. L’evento si propone anche di creare momenti di socializzazione: la musica è l’occasione per creare rapporti trasversali, senza barriere culturali, etniche e di età". D’altra parte l’organizzazione del festival è gestita completamente da giovani e questa impostazione aiuterà a dare un’impronta fresca e innovativa alla rassegna. Tutti i concerti del festival sono gratuiti.

Marco Magi