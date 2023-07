’Dear Mistery Fantasy’ Il foto-libro di Massarini alla Rotonda Vassallo

Si terrà stasera, con inizio alle 21.30 alla alla Rotonda Vassallo, la presentazione del libro ‘Dear Mister Fantasy’ di Carlo Massarini, un foto-libro, un diario di viaggio allo stesso tempo molto personale e generazionale, raccontato e fotografato in prima persona, che segue il suo percorso nei mass media che ha frequentato. L’evento, sviluppato nell’ambito della rassegna Lerici Libraria promossa da Lerici Coast. sarà moderato da Paolo Asti e si avvale del contributo della Fondazione Carispezia. Dai Rolling Stones in the Park al prog rock e ai primi grandi concerti in Italia, dalle voci della West Coast ai cantautori, attraverso il punk e la scena newyorkese; i ’70 e gli ’80, nelle parole e nelle fotografie di un giornalista e vj che con Mister Fantasy ha fatto storia portando in Rai, per primo e prima di Mtv, la ‘musica da vedere’. Carlo Massarini racconta il sogno di una generazione che, grazie al rock, si è aperta al resto del mondo. Pioniere delle nuove tecnologie, nei suoi programmi (da ‘Non necessariamente’ a ‘Mediamente’) ha sempre privilegiato la sperimentazione e il rapporto tra video e sonorità. Tra l’altro Massarini, classe 1952, è nato alla Spezia ed è cresciuto in Canada, al seguito del papà diplomatico. Giornalista e fotografo, è stato tra i primi a portare il rock a Radio Rai ed è firma di ‘Popster’ e ‘Rolling Stone’.

m. magi