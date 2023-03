Dante d’argento a Tonelli E il film sul poeta in esilio

Il professor Guido Tonelli (in foto) riceverà il Dante d’Argento, la massima onorificenza assegnata dalla Società Dante Alighieri della Spezia. Appuntamento sabato, alle 10, nell’auditorium di Confindustria, in via Giovanni Minzoni 2, con i patrocini del Comune della Spezia, di Confindustria La Spezia (presenti il sindaco Pierluigi Peracchini e il direttore generale Paolo Faconti), dell’associazione Astrofili Spezzini e della Libreria Ricci, per il Dantedì, la quarta giornata nazionale dedicata a Dante, dove il lunigianese, illustre ricercatore al Cern di Ginevra – docente di Fisica generale all’Università di Pisa e valente divulgatore scientifico – più noto al grande pubblico per essere stato lo scopritore del bosone di Higgs, verrà insignito del prestigioso riconoscimento. Seguirà una conferenza del professor Tonelli sulle ultime frontiere della ricerca scientifica, con vendita al pubblico del suo ultimo volume divulgativo, di eccezionale pregio, ‘Tempo. Il sogno di uccidere Chrónos’, pubblicato due anni fa da Feltrinelli, dove l’autore non manca di menzionare Dante. L’introduzione dell’evento del presidente della Società Dante Alighieri, Carlo Raggi, con letture a cura della professoressa Chiara Serreli. La giornata proseguirà alle 13, all’Osteria della Corte di via Napoli, gestito da Silvia Cardelli e Andrea Ferrero (figlio dell’indimenticabile Attilio, per molti anni vicepresidente della Dante Alighieri spezzina), dove i soci della Dante Alighieri della Spezia si riuniranno per il tradizionale pranzo. Le celebrazioni dedicate al Sommo poeta riprenderanno alle 15.30, nella mediateca regionale di via Firenze dove, alla presenza dell’attore-coprotagonista Mario Di Fonzio, si terrà la proiezione (biglietto d’ingresso a 5 euro), in prima assoluta alla Spezia – introdotto da Giordano Giannini ed Eliana Vecchi – del film ‘Dante. L’esilio di un poeta’, prodotto dalla Società Dante Alighieri di Roma con la regia di Fabrizio Bancale. Si tratta di un viaggio attraverso luoghi, parole e personaggi per conoscere e approfondire le opere e la figura umana del padre della lingua italiana; e perché no, per provare a svelare un Dante diverso, un po’ meno accademico. Un viaggio reale che comincia nelle terre della Toscana e della Romagna, dalle valli della Garfagnana, fine alle rive dell’Arno, nelle quali Dante visse i primi turbolenti anni del suo esiliO; in particolare in Lunigian. Fra i luoghi delle riprese anche Sarzana, Castelnuovo Magra, Villafranca Lunigiana-Mulazzo, con voci narranti nelle location (rispettivamente) Carlo Raggi, Eliana M. Vecchi e Giuseppe Benelli.

Marco Magi