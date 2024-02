Danni ai motorini. Poi crea il caos in ospedale

Non ne voleva proprio sapere di essere dimesso dall’ospedale e lasciare libero il suo posto ad un altro paziente. Così ha pensato bene di scatenare il caos all’interno del San Bartolomeo di Sarzana prima aggredendo il personale medico, poi distruggendo alcune costose attrezzature sanitarie. Uno show costato a un 36enne tunisino (residente a Spezia) l’arresto da parte della polizia, che va ad aggiungersi alla denuncia rimediata solo il giorno prima a Livorno, dove aveva danneggiato una trentina di motorini in strada. Arrivato a Sarzana in mattinata, il 36enne magrebino era stato medicato in ospedale, ma non aveva intenzione di andarsene. E all’ennesima richiesta dei medici di liberare il suo posto per altri pazienti, è andato in escandescenze scaraventando a terra apparecchiature sanitarie e invendo contro i medici, infermieri e oss. A quel punto è stato ha chiesto l’intervento della polizia di Sarzana, l’arrivo gli agenti ha riportato la calma.

Il 36enne magrebino era già noto alle forze dell’ordine per i numerosi precedenti legati a spaccio di droga. E’ stato arrestato per danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio; dopo una notte in carcere è stato giudicato per direttissima in tribunale, conclusa con la convalida dell’arresto e l’obbligo di presentazione in Questura. Proprio il giorno prima della gazzarra in ospedale lo stesso 36enne tunisino era stato fermato dai carabinieri a Livorno, dopo aver buttato in terra 29 ciclomotori in una strada del centro. Sono stati alcuni cittadini a chiamare il 112 per segnalare l’uomo che, in stato di alterazione, scaraventava in terra i motorini parcheggiati, causando danni a carrozzeria e specchietti retrovisori. Portato in caserma, è stato denunciato per danneggiamento aggravato. E il giorno dopo ha ’concesso il bis’ a Sarzana.