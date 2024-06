Dalla Riviera alla Val di Magra. Guzzanti è ’voce di donna’. Musica classica a Carro

Non solo la città, ma anche i centri e i borghi della provincia saranno densi di appuntamenti tutti da vivere in questa estate che ci attende. Abbiamo compiuto una cernita, scegliendo discrezionalmente i maggiormente degni di nota, abbracciando dalla Val di Magra alla Val di Vara, senza dimenticare la Riviera. Il nostro cammino parte il 10 luglio da Levanto con il concerto del pianista Tommaso Perazzo nell’ambito del Levanto Music Festival Amfiteatrof (che inizierà quel giorno dall’Ospitalia del Mare), per un excursus sul pianismo jazz. Arriviamo a Sarzana, il 20 luglio, in piazza Matteotti, dove si esibirà Elio e le Storie Tese, per Moonland, in attesa di sapere chi sarà il loro nuovo batterista o meglio i due batteristi, come annunciato proprio dai protagonisti pronti a presentare i loro classici, all’insegna del sarcasmo unito al talento musicale e creativo. Stessa manifestazione e medesima location anche per il concerto del 22 luglio di Max Gazzè con l’attesissimo ‘Amor Fabulas Interludio’.

Poco più in là, in piazza Querciola a Castelnuovo Magra, il 25 luglio Sabrina Guzzanti, per il festival Women - Voci di Donne, propone ‘Liberidà liberidì’, che promette di non parlare solo di politica ma "anche di argomenti veramente importanti come lo sviluppo tecnologico in mano a 4 esaltati irresponsabili e più in generale di come conservare una qualche forma di dignità nel XXI secolo". Nell’alta Val di Vara e precisamente nella piazza della Chiesa di Carro, il 27 luglio si esibisce Simon Zhu, vincitore del Premio violinistico Niccolò Paganini Genova 2023, accompagnato da Valentina Messa al pianoforte in un programma tra Paganini, Schumann e Janacek, per il Festival Paganiniano di Carro (che, dal 13 luglio al 14 agosto sviluppa 18 appuntamenti in 10 Comuni). È tempo del Lerici Music Festival che, il 2 agosto, nella chiesa di San Francesco a Lerici, manda in scena il barocco col polacco Wroclaw Baroque Ensemble, diretto da Andrzej Kosendiak, interprete di musiche di Kaspar Förster Jr. e Giacomo Carissimi.

Arriva poi a metà della ricca programmazione della kermesse, il 3 agosto, l’appuntamento con l’opera di Viktor Ullmann, ‘Der Kaiser von Atlantis’, in scena all’Opificio Vaccari a Santo Stefano Magra. Il Festival Paganiniano di Carro si sposta a Montemarcello, in piazza XIII Dicembre, il 7 agosto per il ‘Concerto in bianco e blu: Paganini, il Ligure’, con l’Orchestra Sinfonica di Grosseto diretta da Michael Cousteau e con Davide Alogna violino solista e il soprano Maria Tortorelli, per presentare brani di Rossini, Paganini, Liszt, Berlioz e Mozart. Un paio di giorni dopo, il 9 agosto, andiamo al Ponte di Arcola, nei Giardini del Pozzo di via Valentini, dove il celebre attore e regista Enzo Decaro è voce recitante in ‘Platero y Yo ‘ di Castelnuovo-Tedesco su testi di Jimenez, con il chitarrista Claudio Piastra. Il nostro percorso di big si conclude il 28 agosto, in una suggestiva cava di marmo rosso, a Levanto, nel Levanto Music Festival Amfiteatrof, per ascoltare, in ‘Cello!’, nove violoncelli del Mozarteum di Salisburgo diretti dal noto maestro Giovanni Gnocchi. Tutto questo, in attesa di conoscere i grandi ospiti – cantanti di ieri e di oggi – delle ‘Summer Night’ al Brugnato 5Terre Outlet Village.

Marco Magi