Dalla Caterina Costa al Rex, tragedie e miti. L’ultima giornata tra libri, imbarchi e autori

Ultimo giorno, oggi, per ‘Lerici legge il mare’ che dopo la gara di pesca delle 9 e le visite guidate ‘Andar per creuze’ delle 9.30, prevede alle 10 a Lerici gli imbarchi sui velieri con gli autori. Alle 10.30 la prima presentazione in piazza Garibaldi, quella de ‘Il convento scomparso’ di Margherita Manfredi (introduce Antonio Musarra), poi alle 11.30 l’approfondimento su ‘Il Rex: 90 anni dalla conquista del ‘Nastro azzurro’ con Francesco Tarabotto e Flavio Testi (introduce Pietro Colotto). Si prosegue alle 15.15 con ‘Anemos – I venti del Mediterraneo’ di Fabrizio Fiori (introduce Benedetta Aleotti), alle 16.15 con ‘Un oceano di sogni’ di Simone Bianchetti, alle 17.15 con ‘Caterina Costa la nave dei misteri: Napoli, 28 marzo 1943 cronaca di una tragedia’ di Marco Liguori (ne parla con Leonardo Merlini), alle 18.15 con l’incontro il meteorologo Andrea Corigliano sui cambiamenti climatici, per chiudere alle 21.15 con ‘Gli Ex Voto – Storie i fede, di lavoro, di mare’ con ospiti Barbara Sisti e Bernardo Ratti (curatore della rassegna lericina).