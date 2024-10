Dal volo di Icaro alla mela di Newton: la poesia a Palazzo Reale

Secondo appuntamento sulla poesia nella 17ª edizione dei “Dialoghi sulla rappresentazione”, dedicati al tema “La caduta. Dal volo di Icaro alla mela di Newton”. Giovedì 10 ottobre alle 17.30, a Palazzo Reale di Genova (via Balbi 10), il festival ideato e diretto da Sergio Maifredi ospita Giuseppe Conte, fra i più raffinati autori contemporanei, grande viaggiatore, impegnato da decenni nella difesa della natura e nel confronto con il pensiero dell’Oriente e dei mistici dell’Islam. Introdotto da Sergio Maifredi, Giuseppe Conte dialogherà con il giornalista e scrittore Massimo Minella per parlare di “Fetonte, Icaro e altre cadute. Dopo l’incontro, Giuseppe Conte firmerà le copie del suo ultimo libro “Nessuno può uccidere Medusa” (Bompiani Editore) nel bookshop allestito in collaborazione con la libreria L’Amico Ritrovato di via Luccoli. “Dialoghi sulla rappresentazione/La caduta”, ideato e diretto da Sergio Maifredi, è prodotto da Teatro Pubblico Ligure con il sostegno di Comune di Genova, in collaborazione con i Musei Nazionali di Genova – Direzione Regionale Musei Nazionali Liguria. Biglietto d’ingresso 6 euro, comprensivo di visita al museo arrivando almeno un’ora prima dell’inizio. Ingresso gratuito ai minori, aventi diritto e titolari card Mng. Informazioni e prenotazioni al numero 010 8683183, whatsapp 348 2624922 o [email protected]. Biglietti in vendita a Palazzo Reale. Sono disponibili dispositivi per ipoudenti, con la collaborazione dell’Associazione Ligure Ipoudenti “Sulle ali dell’udito”, presieduta da Liliana Cardone. Permettono di leggere sul telefonino quanto viene pronunciato sul palcoscenico. Informazioni e app scaricabile www.assoligureipoudenti.org. I prossimi appuntamenti sono in programma martedì 22 ottobre a Palazzo Reale con il matematico Claudio Bartocci sul tema “Cadere in errore”. Il festival si conclude venerdì 25 ottobre.