Dal vecchio vinile al dvd: Fiera del disco appuntamento da collezionisti

Un nuovo appuntamento per gli appassionati di collezionismo è in programma domenica in piazza Cavour. Gli appassionati, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica, avranno l’occasione di trascorrere una giornata gratuita e ricca di eventi, per riassaporare e riscoprire la magia del vinile a 33 e 45 giri, dei cd e dei dvd. La quinta edizione della ‘Fiera del Disco, cd e vinile’ sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 19. I migliori espositori provenienti da tutta Italia sono pronti per questa full immersion sotto al mercato coperto della città. Esperti di jazz, musica italiana, psichedelica, musica classica, ma anche stampe giapponesi, offerte speciali, rock internazionale, folk inglese, mix anni 80 e 90, funky, sonorizzazioni, bossa nova e latin jazz, rap e hip hop, rock’n’roll e molto altro ancora, tutti presenti in fiera. Un’immersione a 360° nel mondo della musica. Durante la giornataa sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori.

Si potrà, inoltre, diventare parte attiva di una community di appassionati, con cui condividere la passione per la musica e per il vinile. Ernyaldisko nasce nel 2005 a Genova, e diventa in breve tempo punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati di musica, a Genova e non. Si tratta di un vero e proprio progetto culturale, portato avanti dai suoi due fondatori, Marco e Carmen, entrambi legati da una grande passione per la musica e il vinile. Ernyaldisko negli anni cresce, si espande e, ad oggi, oltre al Records Shop in via Galata a Genova, ai numerosi temporary shop sparsi per l’Italia, allo shopping online, dove è possibile acquistare vinili, cd, dvd e memorabilia originali, è attivo anche il progetto culturale delle Fiere del Disco, che abbraccia tutta l’Italia, da Nord a Sud, e che domenica sarà ancora una volta alla Spezia. L’ingresso è sempre gratuito.

m. magi