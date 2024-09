Dal calcio agli accendini. All’ex Incerti arriva Zippo: "Volano per lo sviluppo"

Ha visto crescere svariate generazioni di calciatori ceparanesi. Oggi, dopo oltre un decennio di abbandono, l’ex campo sportivo Incerti di Ceparana è pronto per accogliere un’azienda che nel suo settore ha fatto la storia. La Zippo Italia, ramo tricolore dell’impresa americana nata nel 1932 in Pennsylvania e specializzata nella realizzazione di accendini, si è infatti aggiudicata l’asta lanciata lo scorso luglio dalla Provincia per l’acquisizione dell’area – di proprietà dell’ente di via Veneto al 51%, e per il restante 49% del Comune di Bolano – che si trova oggi in posizione strategica in quanto a poche decine di metri di distanza dal nuovo casello autostradale e dal costruendo ponte sul Magra destinato a unire Ceparana e Santo Stefano Magra. per lo sviluppo dell’area c’è un progetto che prevede la realizzazione di un polo produttivo costituito da due capannoni, con l’obiettivo di ampliare e potenziare l’operatività rispetto all’attuale sede di Lagoscuro a Vezzano. Zippo Italia si è aggiudicata l’asta con un’offerta di 701.350 euro, di poco superiore alla base fissata dalla Provincia in 700mila euro: all’ente di via Veneto andranno 346.704,10 euro, la parte restante finirà nelle casse del Comune di Bolano.

"La vendita di questo lotto ad un’importante azienda internazionale che è già presente sul territorio e che, in questo modo, conferma l’interesse ad investire nello Spezzino, è un segnale importante che conferma le giuste politiche infrastrutturali che la Provincia sta portando avanti nel settore viabilistico – afferma il presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini –. Per anni quell’area è stata uno spazio di scarso interesse commerciale e gravava negativamente sul patrimonio dell’Ente. Oggi lo sviluppo del nuovo ponte sul Magra, garantisce opportunità importanti per chi desidera investire e creare posti di lavoro in quelle aree. Questa cessione, inoltre, rientra nel programma di risanamento dell’ente che è entrato in una fase importante per la definitiva conferma dell’uscita dallo stato di pre dissesto". Soddisfatto anche il sindaco di Bolano, Paolo Adorni, secondo il quale "i soldi incassati dall’asta saranno utilizzati nel 2025 per la manutenzione del territorio. Sono soddisfatto perchè finalmente l’area, per anni in stato di abbandono, sarà finalmente riqualificata e valorizzata. Sono convinto – aggiunge il primo cittadino – che a incidere sulla buona riuscita dell’asta siano state la costruzione del casello autostradale e la realizzazione della bretella sul Magra. Grazie a queste opere, che andranno a risolvere le difficoltà viabilistiche della piana di Ceparama, non solo gli immobili di quell’area, ma anche quelli di altre zone del comprensorio hanno acquisito maggior valore".

Matteo Marcello