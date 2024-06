Dal barocco alle sperimentazioni. Con le itineranti ’Musiche possibili’

"Questa rassegna si chiama ’Musiche possibili’ perché da una parte intende tutto quello che è possibile realizzare a livello musicale, dall’altra guarda alla possibilità di aprirsi a nuovi orizzonti e realizzazioni di questo linguaggio, spaziando dal barocco alla sperimentazione multimediale". Francesca Costa, docente del conservatorio Puccini e coordinatrice artistica della kermesse, racconta questa nuova proposta dell’istituto che farà tappa in diversi luoghi della provincia: l’auditorium ’Mario Fiorentini’, nella sede di via XX Settembre 34, la chiesa di San Francesco a Sarzana, Palazzo del Governo, il santuario di Sant’Antonio da Padova, la chiesa evangelista metodista e l’Accademia Cappellini alla Spezia, la sala consiliare del Comune di Lerici e il castello di San Terenzo.

Tante location ad alto tasso di suggestione per la rassegna con il patrocinio, il sostegno e la collaborazione di vari soggetti: Provincia della Spezia, Europe Direct, Comune della Spezia, Associazione Richard Wagner, Società dei Concerti, Comune di Lerici, Castello di San Terenzo, Direzione Regionale Musei Liguria. Tante sfaccettature che ampliano la predisposizione mentale di chi suona, ma anche di chi ascolta, nel segno della sperimentazione e secondo l’analisi dell’evoluzione del linguaggio. Un’altra particolarità sarà vedere sul palco docenti e studenti. "Un valore aggiunto – secondo la professoressa Costa –, che li vede sullo stesso piano e dà una grande emozione ad entrambi, permettendo di mettersi in gioco alla pari. Un arricchimento reciproco che si estende alla voglia di far parte della città". Fra i primi appuntamenti: oggi alle 18.30 il concerto in collaborazione con l’associazione Richard Wagner della Spezia con musiche di Musorgksij, Nivers, Bach, Chopin e Donizetti con Julian Ritschel (pianoforte) e Fabian Schiefner (organo) dell’ Hochschule für Evangelische Kirchenmusik di Bayreuth e Claudia Belluomini (soprano) e Giacomo Mattolini (pianoforte) del Conservatorio Puccini, che si terrà nell’auditorium ’Fiorentini’ del conservatorio; domani alle 18 Puccini Jazz Choir – Dal work song al soul, alla chiesa evangelica metodista in via Da Passano 29 alla Spezia, curato dal direttore e arrangiatore Piero Gaddi con la docente collaboratrice Michela Lombardi; ’Fiabe a 4 mani’, in collaborazione con la società dei Concerti della Spezia, in calendario lunedì 3 giugno alle 17.30 a Palazzo del Governo in via Veneto 2 alla Spezia, con musiche di Ravel e Fauré interpretate dai duo pianistici Giada Bondielli-Matteo Guerrini e Francesca Costa-Giovanni Gianini, con la voce recitante di Rachele Valentini. Gli appuntamenti continueranno per tutto il mese di giugno.

Chiara Tenca