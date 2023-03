Dal 30 marzo al 1° aprile open day di orientamento

Dal 30 marzo al primo aprile, al campus di Unige a La Spezia (Arsenale Porta Nord Viale Fieschi 1 – angolo via Amendola) Open day dell’Università di Genova. Il servizio di Orientamenti sarà presente con un desk informativo per riflettere sulle proprie soft skills e workshop di orientamento alla scelta. Il 30 marzo dalle 15.30 alle 17, il 31 marzo dalle 16.45 alle 18.15, l’1 aprile dalle 11.15 alle 12.45. Gli orari degli open day saranno il 30 marzo dalle 8.30 alle 17.30, 31 marzo dalle 8.30 alle 18 e il primo aprile dalle ore 8.30 alle 13. Più info sul sito di ateneo e per registrarsi si può passare anche dal portale ufficiale del servizio di Orientamenti che, lo ricordiamo, è un progetto di Regione Liguria rivolto a giovani, docenti e famiglie per aiutare a scegliere il proprio percorso di studi e a orientarsi nel mondo del lavoro tramite Alfa, Agenzia Regionale per il Lavoro la Formazione e l’Accreditamento.