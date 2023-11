Da Luni a San Marino. La deejay Ross Roys al ’Tour Music Fest’

Anche la spezzina Ross Roys parteciperà alla finale nazionale di Tour Music Fest in programma nei prossimi giorni a San Marino. "Per me è sicuramente una bella emozione essere ad un evento di questo livello", dichiara Ross Roys, che all’anagrafe è Rosaria Giudice, inserita nel lotto dei finalisti nella categoria Dj producer, insieme ad altri 24 colleghi. A raccontare la loro esperienza e a giudicare a Tour Music Fest ci sono infatti artisti e professionisti come Peppe Vessicchio, il rapper Ensi o Kara Dioguardi, giudice ad American Idol e produttrice e autrice per Pink, Eminem e Anastacia oppure Paola Folli, vocal coach di artisti come Lazza e Irama.

Vive a Luni Ross Roys e ha iniziato a suonare in un piccolo locale a Bocca di Magra. Poi pian piano ha iniziato a spostarsi di club in club: Fusion Club a Marina di Massa, Supersonic Club a Lucca (dove ha diviso la consolle con leggende come Francesco Zappalà, Roland Brant e Roberto Francesconi), Mambo Studio, Hush e Decibel ad Ibiza. Tra le sue produzioni discografiche ci sono ‘Take’ e ‘Zwong’, pubblicate da K-Noiz e ‘Waves’ uscita su Dvs Records. Il brano a fine novembre 2020 viene poi pubblicato in un nuovo remix curato da Luca Guerrieri. Ecco poi la sua label, Ross Roys Records, dove da tempo pubblica la sua musica (tra cui ‘Flying Higher’, ‘To the party’, ‘You, Rebirth’, ‘Sunrise’, ‘Shake’, ‘Why?’, ‘Hey Dai’, ‘Into the Storm’), che sta prendendo sempre più campo sulla scena techno e tech house. Ross Roys, vive essenzialmente di ritmo: ha iniziato a farlo in discoteca, come ballerina per mantenersi mentre studiava come medico veterinario. Ama gli animali e la natura alla follia, ma dopo la laurea l’amore per la musica è prevalso ed è diventata deejay; ha studiato col maestro Giuliano Palmieri alla Live Music Academy di Sarzana, allo Studio Simonazzi di Parma e infine alla Tenax Academy di Firenze. Con il suo sound technotech house da tempo fa scatenare i club tra Toscana, Liguria e naturalmente pure a Ibiza.

Marco Magi