Da Los Angeles allo Shake gli headliner Patt Todd & The Rankoutsiders

Non si fermano gli eventi in programma allo Shake Club della Spezia, dove questa sera a partire dalle 21, è in programma un nuovo live: nell’Arci di via Valdilocchi andrà in scena un nuovo grande evento musicale con una line up infuocata: ad esibirsi, saranno due formazioni del territorio, i Fox Conspiracy e i Radio Zero e gli headliner Patt Todd&The Rankoutsiders, in arrivo da Los Angeles, California. Il gruppo statunitense, guidato dal leader che gli dà il nome e che aveva già infiammato le platee con il gruppo precedente Lazy Cowgirls, porteranno alla Spezia il loro sound punk-rock, di cui sono alfieri dalla loro fondazione datata 2005, arricchito da mille sfumature. Energia e tradizione, eco deflagrante per questi artisti trainati da un uomo arrivato dall’Indiana, che viene paragonato ai più grandi cantautori a stelle e strisce e con i Rankoutsiders mette insieme anima blues, country, rock. I Radio Zero, quartetto toscano-ligure formato da Luca Ratti, Enrico Gastardelli, Stefano Zappelli, Paolo Terenzoni e Claudio Cerretti è un caleidoscopio di sperimentazioni: rock, punk, blues, garage, riferimenti alla tradizione anni Settanta si alterneranno con il nuovo progetto ispirato alla serie X-Files di Lorentz, Massi, Jack e Leo. Chiuderà il dj set di Franz Barcella – sulle note della Wild Honey Records, che faranno da sfondo alla mostra di Hari Onago Tattooing La Spezia. Ingresso 10 euro riservato ai soci Arci.

C.T.