Da Giunti i libri letti da chi li ama In corso Cavour il ciclo per i bimbi

‘Oggi leggo anch’io’ è il titolo dell’iniziativa organizzata dalla libreria Giunti al Punto di corso Cavour 108, pronta ad accogliere i bambini nei suoi locali. A partire da oggi, tutti i martedì dalle 16.30 alle 17.30, i bimbi di tutte le età potranno ascoltare una storia letta da chi ama i libri e vuole raccontarli. Lì si svolgerà, infatti, un ciclo di letture per i più piccoli che coinvolgerà la nota scrittrice spezzina di fiabe e favole Alessandra Cerretti. Di lei ricordiamo ‘La banda degli occhialuti’, ‘Corri corri Alì’, ‘Chi salverà Giò dal suo tablet’ e ‘Pima Nera e il vecchio pescatore’ (tutti delle Edizioni Il Ciliegio) o anche ‘Sos al Polo Nord’ (Edizioni Paoline). E non solo: dopo cinque partecipazioni alle letture, i bambini riceveranno un libro in omaggio. Tutti gli incontri sono ad ingresso gratuito. Per avere ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0187 21934 oppure inviare una mail a [email protected] Non c’è bisogno di prenotare.