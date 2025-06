Da Beppe Carletti e Red Canzian: musica e racconti in Querciola

La Torre del castello dei Vescovi di Luni si trasforma nella Torre della musica. "Tower of songs" è infatti il titolo della mostra di Guido Harari, celebre fotografo delle star del rock e non solo. Inaugurata giovedì scorso, l’esposizione resterà aperta fino al 12 ottobre. Propone 55 scatti di grandi musicisti e interpreti, da David Bowie a Mia Martini a Lou Reed, distribuiti in sei sezioni tematiche, una per ogni piano della torre. "Un percorso che va letto come un diario – ha spiegato Harari – un pezzo di storia della musica ma anche un pezzo della propria storia personale a partire dall’inizio degli anni Settanta. Il merito di questa mostra va a Paolo Bedini, uomo di punta della musica italiana negli anni Novanta. È stata sua l’idea". Ad accogliere Harari erano presenti l’assessore alla cultura Stefano Spinetti e la sindaca Katia Cecchinelli, che ha voluto ricordare come con Harari si celebri felicemente il decimo anno di vita della Torre nella sua veste di sala espositiva inaugurata con Elliott Erwitt. Parole di elogio per l’iniziativa sono state espresse dal prefetto Andrea Cantadori. "Prima volta a Castelnuovo – ha detto – e l’accoglienza non poteva essere migliore. Mi permette di conoscere l’autore di una foto del trio Gaber, Iannacci e Fo tra le mie preferite". La mostra è accompagnata da “Oltre lo scatto, dentro la musica“, quattro incontri con artisti ritratti nell’esposizione. Mercoledì 9 luglio, alle 18.30, Beppe Carletti (Nomadi) presenterà, insieme a Stefano Spinetti, il suo libro "Soldi in tasca non ne ho... ma lassù mi è rimasto Dio". Mercoledì 30 luglio, alle 21.30, Red Canzian presenterà il suo libro "Centoparole per raccontare una vita". Mercoledì 20 agosto, alle 21, si terrà il concerto di Paolo Archetti Maestri - YO YO Mundi. Sabato 6 settembre, alle 18, Shel Shapiro dialogherà con Guido Harari e il giornalista Marco Bartolini. La mostra è realizzata dal Comune di Castelnuovo con il supporto di BVLG, mediapartner Radio Montecarlo.

A.L.