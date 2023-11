Cuoco in ristorante e receptionist

Proposte di lavoro dai Centri per l’impiego della provincia di La Spezia. Per informazioni e candidature visitare https:formazionelavoro.regione.liguria.it

1 CUOCO. Ristorante ricerca 1 cuoco che dovrà occuparsi della preparazione di piatti a base di pesce e carne. Si richiedono esperienza nel ruolo, possesso di un mezzo di trasporto proprio, età fra i 28 ed i 60 anni. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Turni pranzo e cena. Sede Spezia. Offerta 50298

1 RECEPTIONIST. Società operante nei servizi turistici marittimi ricerca 1 receptionistassistente commerciale. Si richiede conoscenza lingua inglese a livello avanzato, buone conoscenze informatiche (pacchetto office). Preferibile la conoscenza di una o più lingue straniere oltre l’inglese. Contratto a tempo determinato o apprendistato professionalizzante. Full-time. Sede La Spezia. Offerta 50221.

ASSISTENTE DIREZIONE. Si ricerca per conto di azienda un assistente di direzione con mansioni di assistenza di direzione, financial, controllo gestione, commerciale. Richiesta laurea magistrale in economia o ingegneria gestionale, ed età compresa tra i 35 e i 45 anni. Sede Santo Stefano di Magra. Richieste ottime competenze informatiche. Offerta 49985

1 IMPIEGATO. Società di intermediazione Brokeraggio assicurativo ricerca 1 impiegatao per stipula di polizze assicurative all’interno dell’agenzia, accoglienza e cura della clientela. Si richiedono esperienza in agenzie di assicurazione, conoscenza delle pratiche e del mondo assicurativo, diploma di scuola secondaria superiore, buone conoscenze informatiche, età fra 25 ed i 55 anni. Si offre contratto a tempo determinato con eventuale trasformazione a tempo indeterminato. Orario: 9-13 e 15-19. Sede Spezia. Offerta 49803