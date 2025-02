Cultura inclusiva e ’in pillole’: due bandi della Fondazione

Fondazione Carispezia ha pubblicato i bandi “Cultura plurale, sostenibile e inclusiva” e “Pillole di Cultura”, mettendo a disposizione complessivamente 270mila euro per progetti che potranno essere presentati da enti pubblici e organizzazioni senza scopo di lucro della provincia spezzina e della Lunigiana. Fondazione con bandi intende supportare la realizzazione di eventi e iniziative legate alla valorizzare l’identità e sviluppo culturale del territorio. Enti pubblici e le associazioni interessati potranno presentare una sola richiesta di contributo da uno dei bandi, i testi sono sul sito www.fondazionecarispezia.it.

Il bando tematico “Cultura plurale, sostenibile e inclusiva” intende favorire la diffusione di una cultura sostenibile applicata alle iniziative, favorendo anche la promozione di una cultura del mare, in linea con la candidatura di Spezia a capitale italiana della cultura. I progetti dovranno riguardare eventi culturali in rete che prevedano uno o più dei seguenti ambiti: essere improntati alla sostenibilità ambientale e sociale; coinvolgere i giovani; attrarre nuovi segmenti di pubblico; introdurre programmi di promozione turistica; promuovere la cultura del mare. Le richieste di contributo dovranno essere presentate entro il 3 aprile e prevedere un importo massimo di 10mila euro; le attività indicate dovranno concludersi nel periodo maggio-dicembre 2025.

Il bando “Cultura plurale, sostenibile e inclusiva” sarà presentato in un webinar giovedì 6 marzo alle 15 in cui ne verranno illustrate le caratteristiche (iscrizione obbligatoria al link https://it.surveymonkey.com/r/iscrizionewebinarbando).

Il bando “Pillole di Cultura”, con scadenza il 27 giugno, vuole sostenere iniziative di piccola entità, che promuovono l’identità e lo sviluppo culturale del territorio e che non possono rientrare, per obiettivi o tempistiche, nel sopraindicato bando tematico. Le richieste di contributo dovranno essere presentate alla Fondazione solo tramite il portale Rol – Richieste.