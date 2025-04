Cultura e sostenibilità nella Giornata del Mare

Quarantasette laboratori per promuovere la cultura del mare. Torna anche quest’anno la Giornata del Mare, organizzata nella provincia spezzina dal Comando interregionale Marittimo Nord della Marina militare, dalla Capitaneria di porto, dall’Ufficio scolastico territoriale, e dalle sezioni spezzina e lericina della Lega Navale italiana. La Giornata del Mare si celebrerà nella mattinata di venerdì 11 aprile. Le celebrazioni proseguiranno nella sala della Provincia con la premiazione del concorso Nereidi.

"Il rispetto e l’amore per il mare ed il sostegno a tutte le attività marittime sono il motore che deve alimentare il nostro operato e rappresentano i tratti distintivi della Marina militare che promuove e valorizza la cultura del mare in tutte le sue declinazioni – afferma Flavio Biaggi, Comandante interregionale Marittimo –. Dobbiamo fare squadra e navigare insieme lungo questa rotta. Collaborare con le istituzioni e associazioni locali è una grande opportunità per mostrare ai giovani la nostra professione: le navi specialistiche della Marina, il magico faro dell’isola del Tino, la stazione elicotteri di Luni ed il Museo tecnico Navale accoglieranno i giovani in un percorso ricco di scoperte".

Concetti ripresi anche da Alberto Battaglini, comandante della Capitaneria di Porto, per il quale "l’impegno e il contributo della Guardia costiera è finalizzato a stimolare le giovani generazioni sul rispetto e sull’uso sostenibile del mare, al fine di preservarne, per gli anni a venire, la strategica ed irrinunciabile fruibilità". Temi su cui gioca un ruolo fondamentale la scuola: "Attraverso attività educative e laboratori interattivi, studenti e studentesse potranno approfondire la conoscenza dell’ecosistema marino, sviluppando competenze di educazione civica e senso di responsabilità verso la tutela del nostro patrimonio naturale" sottolinea Giulia Crocco, dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, mentre per i presidenti delle sezioni spezzina e lericina della Lega Navale, Francesco Costa e Maurizio Moglia, "i giovani sono il futuro, dobbiamo rafforzare in loro la consapevolezza che il mare è una risorsa indispensabile".

I laboratori sono dedicati a chimica, fisica e biologia marina, sostenibilità ambientale e conoscenza delle professioni blu, ma anche teatro e filmmaking, storia, archeologia navale e arte marinaresca, oltre a visite a bordo delle unità navali, alla base elicotteristica di Luni e all’isola del Tino. Cinque i territori coinvolti: La Spezia, Ameglia, Lerici, Le Grazie, Levanto e Luni. "Il mare rappresenta una risorsa straordinaria, in questa giornata è fondamentale che le nuove generazioni comprendano l’importanza del mare, poiché saranno loro i futuri custodi di questo patrimonio, oltre che gli eredi delle tradizioni che definiscono la nostra comunità" spiega il presidente della Provincia, Pierluigi Peracchini.