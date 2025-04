Croce Rossa in prima fila. Come tendere la mano. I numeri del servizio rivolto alle emergenze

La macchina dei soccorsi è sempre accesa. L’impegno e il sacrificio sono ricompensati da un grazie, un sorriso ma anche semplicemente uno sguardo. Benzina che consente al motore di rispondere presente ai numeri sempre altissimi che devono fare i conti con le presenze dell’esercito del volontariato. Non è sempre facile rispondere presente ma i numeri messi insieme nel 2024 confermano la forza del movimento presieduto da Luigi De Angelis. Nel report presentato in provincia dal comitato spezzino della Cri alla presenza del presidente De Angelis, il vice Fabio Dardengo e Pierluigi Peracchini sindaco spezzino e presidente della Provincia spiccano i quasi 14 mila servizi effettuati in ambulanza, 786 persone in difficoltà economica, 79 mila ore di servizio distribuite su 245.634 chilometri percorsi. La Croce Rossa non opera soltanto nel soccorso in convenzione con il 118 (i servizi effettuati sono stati 5.195) in aumento del 3.5% rispetto allo scorso anno ma anche nei trasporti sanitari ordinari per dimissioni oppure ricoveri nelle strutture sanitarie, trasporto sangue e organi e terapie di dialisi. Nel campo sociale la Croce Rossa sostiene 786 (260 minori) persone in difficoltà economiche attraverso la distribuzione di generi alimentari, prodotti per l’igiene personale, vestiti e materiale didattico per i ragazzi in età scolare. Anche in questo caso il dato è in aumento del 38% rispetto al 2023. Prezioso anche il supporto delle Unità di strada, squadre di volontari che in orario sia diurno che notturno aiutano le persone senza dimora che vivono in città. nello scorso anno sono state organizzate 104 uscite per un totale di 1.528 interventi per distribuire generi di prima necessità alimentare, coperte e capi di vestiario. Le divise della Croce Rossa hanno accolto sulla banchina gli sbarchi dei migranti in porto. Tra i momenti di particolare impegno lo sbarco di 156 migranti dalla nave Sea Watch 5 il 29 luglio 2024, per cui si sono impegnati 50 volontari della Croce Rossa, che si sono occupati dell’allestimento dell’area di sbarco, dell’accoglienza e assistenza sanitaria così come si sono messe a disposizione della Protezione Civile nelle allerte meteo. I volontari presenziano inoltre alle partite dello Spezia sia al “Picco“ che al centro sportivo “Ferdeghini” e per diverse altre manifestazioni. Molto attivo anche il gruppo giovani della Cri impegnato nel progetto di sicurezza “Saturday Drive Night“ durante le serate della movida. Lo scorso anno sono stati eseguiti 1.400 alcoltest gratuiti in centro. Iniziativa che è ripartita alla fine di marzo e verrà riproposta una volta al mese fino a ottobre. Da aggiungere gli screening sanitari gratuiti e le attività di piazza per l’educazione alla sessualità e la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, le pulizie ambientali di spiagge e aree verdi e l’Operazione Donatella con più di mille controlli sanitari gratuiti.

Massimo Merluzzi