Genova, 9 gennaio 2021 - Sono 1.532 i nuovi positivi al Covid_19 registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte di 5.881 tamponi molecolari a cui si aggiungono 12.057 test antigenici rapidi.

I casi sul territorio

Ancora Genova ha il maggior numero di casi (sono 387). seguita da La Spezia (356), Imperia (330), Savona (324) e il Tigullio (133). Due nuovi positivi non sono riconducibili a residenza ligure.

I dati dell'8 gennaio

I ricoverati

Calano gli ospedalizzati: sono 701, cinque in meno rispetto a ieri ma aumentano i pazienti in Intensiva che sono 46, 3 più di ieri. 36 di questi non sono vaccinati. All'ospedale pediatrico Gaslini i piccoli pazienti ricoverati sono 23, cinque in meno rispetto a ieri. Uno è in terapia intensiva.

Colpo di scena Liguria, resta zona gialla, non c'è l'arancione

I decessi

I decessi segnalati, tutti avvenuti il 7 gennaio, sono tre: si tratta di una donna di 91 anni e di due uomini di 58 e 83 anni. Tra isolamento domiciliare (16.111. +485) e sorveglianza attiva (11.544) sono a casa 27.655 persone.

La campagna vaccinale

Per quanto riguarda la campagna vaccinale a oggi è stato somministrato il 99% delle dosi consegnate. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 6.876 dosi di vaccino. Le dosi booster somministrate sono 539.108.