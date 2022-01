Genova, 8 gennaio 2022 - Sono 2.423 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria, a fronte di 8.335 tamponi molecolari e 19.676 antigenici rapidi.

La mappa dei nuovi positivi

Ecco la situazione nelle singole province: Savona 269 casi, Genova 1.273 casi, La Spezia 378 casi, Imperia 485 casi.

Ricoveri

Sul fronte dei ricoveri, negli ospedali liguri ci sono 706 pazienti covid, 22 in più di ieri. Di questi, 43 sono in terapia intensiva: 32 di loro non sono vaccinati.

Altri nove morti

Il report registra anche nove decessi avvenuti tra il 1 gennaio e ieri: le vittime del virus, da inizio emergenza, salgono dunque a 4.659.

