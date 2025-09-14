Sabbia nel serbatoio, danneggiato mezzo comunale

Sabbia nel serbatoio. Così i soliti ignoti alcuni giorni hanno messo ko il mezzo utilizzato per la manutenzione del territorio dal Comune di Riccò del Golfo. L’amministrazione non ha dubbi, anche alla luce della diagnosi effettuata dall’officina di ripararazioni presso cui è stato condotto l’Unimog Mercedes: dalle verifiche effettuate all’interno del serbatoio è emersa la presenza di sostanze granulose che avrebbero compromesso alcuni componenti del sistema di iniezione del mezzo. Un danneggiamento enorme per il Comune della bassa Val di Vara, che oltre a dover spendere migliaia di euro per riparare il mezzo, si troverà per lungo tempo senza il principale mezzo che permette alla squadra operai di intervenire tempestivamente per la manutenzione del territorio. Proprio per questo motivo, l’amministrazione comunale guidata da Loris Figoli dovrebbe presentare una denuncia. "La riparazione del mezzo ha un costo notevole, risorse che purtroppo dovranno essere tolte al territorio – dice il sindaco Loris Figoli –. Un danno che riduce la capacità di lavoro della squadra operai e rallenta le risposte dovute alla comunità". Non è peraltro la prima volta che a Riccò del Golfo vengono presi di mira i mezzi operativi dell’amministrazione comunale.

mat.mar.