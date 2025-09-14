Se la Polonia si blinda

Se la Polonia si blinda
CronacaAmfiteatrof, Muniz in Cava
14 set 2025
MARCO MAGI
Cronaca
Amfiteatrof, Muniz in Cava

Ospite dell’ultima serata. Ancora quattro appuntamenti per il festival di Levanto .

Sergio Muniz fa surf nel mare di fronte alla spiaggia di Levanto

In uno dei luoghi più suggestivi di Levanto come è la Cava di marmo rosso, per il gran finale del Levanto Music Festival Amfiteatrof. Oggi, poi il 19 e il 26 settembre e poi ancora il 4 ottobre, sempre a partire dalle 21, appuntamento con le quattro serate conclusive della rassegna che ha portato sul palco artisti nazionali ed internazionali del calibro di Dado Moroni e Buster Williams, in diciotto tappe entusiasmanti. A ogni appuntamento il festival propone nel tardo pomeriggio spettacoli di teatro musicale e laboratori di percussione nelle piazze del borgo, poi alla sera i concerti di Levanto Show prenderanno vita in un luogo speciale da riscoprire e valorizzare, dove si esibiranno i migliori tra artisti e band locali e la possibilità di palco libero per l’incontro musicale in jam session.

L’ultima serata vedrà anche la partecipazione straordinaria di Sergio Muñiz. "Questa è l’occasione di dar voce alla musica dal vivo nella città di Levanto – spiegano gli organizzatori delle Officine del Levante – , che produce e offre musica di ogni genere e di altissima qualità. Quattro serate di puro godimento con musica, spettacoli e laboratori dal vivo di band e realtà locali". Nel dettaglio, il concerto di apertura odierno, con inizio alle 18.45, prevede sul palco l’alternarsi di Dois Mais Um, The Owls, Junk Funk e 5 Mila Meno. Poi, venerdì 19 settembre, in piazza del Popolo, alle 17.30 il concerto dei Tambui du Mescu, poi dalle 21 i No Name, lo Scardovelli Group e i Just for fun.

Si passa a venerdì 26 settembre con lo spettacolo di narrazione alle 18 in piazza del Popolo, ‘Alberi. Storie e poesie’, di e con Marta Mingucci, con le musiche dal vivo di Alberto Belloni; poi alle 21 alla Cava il Levanto Jazz Ensemble e i Baba Funk, a seguire l’open jam session. Serata conclusiva sabato 4 ottobre, prima in piazza Staglieno alle 18 con lo spettacolo di narrazione ‘Lo Spirito del Monte’ di e con Franco Picetti e Francesca Storchi, uno rappresentazione con voce, chitarra, gong e strumenti presi dalla natura; poi, alle 21 nella Cava i Cometa Rossa e Sergio Muniz & the Rosters, e infine la consueta jam session che tanto appassiona i sostenitori della rassegna, provenienti spesso da fuori provincia.

