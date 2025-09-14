Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
LaSpezia
Cronaca"Cari ragazzi sognate in grande"
14 set 2025
ILARIA VALLERINI
Cronaca
Care alunne e cari alunni, care studentesse e cari studenti, un nuovo anno scolastico sta per iniziare e con esso una nuova occasione per crescere e imparare. In questo momento, il mio augurio più sincero va a voi, alle vostre famiglie, ai vostri insegnanti e a tutti coloro che contribuiscono a rendere speciale la nostra comunità scolastica. Gli anni che state vivendo sono un crocevia di emozioni, scoperte e sfide. In questo periodo, infatti, è fondamentale saper conciliare la leggerezza della giovinezza con la responsabilità di costruire il proprio futuro. Ogni passo che farete, ogni piccolo traguardo che raggiungerete, sarà un mattone che contribuirà a costruire la persona che sarete domani. Sognate in grande, perché i sogni sono il motore che spinge ogni giorno ad andare avanti. La scuola non è solo un luogo dove si acquisiscono conoscenze, ma anche un posto dove si condividono emozioni ed esperienze che contribuiscono a formarvi come individui. Non abbiate paura di essere curiosi, di fare domande e di mettere in discussione ciò che vi sembra scontato. La conoscenza è un viaggio senza fine, e ogni giorno è un’opportunità per apprendere qualcosa di nuovo, che arricchirà il vostro percorso e vi aiuterà a diventare cittadini consapevoli, pronti ad affrontare il mondo con entusiasmo e responsabilità. Studiate con impegno, formatevi con dedizione; siate sempre gentili, verso voi stessi e verso gli altri, e sviluppate la capacità di ascoltare, di aiutare, di costruire insieme qualcosa di più grande. Siate protagonisti della vostra crescita e cercate sempre esempi positivi a cui ispirarvi, che vi aiutino a compiere scelte sagge per costruire una comunità di pace, collaborazione e sviluppo. Con affetto e stima".

* Sindaco della Spezia

