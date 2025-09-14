Dieci pompieri nello Spezzino: "Ottimo risultato"

Dieci vigili del fuoco in più per il comando provinciale della Speizia, con l’obiettivo di potenziare il servizio di soccorso pubblico.

Nei prossimi giorni sarà completata l’assegnazione di circa ottocento vigili del fuoco che hanno terminato la frequenza del centesimo corso di addestramento e hanno prestato giuramento lo scorso 7 ottobre a Roma. Secondo la ripartizione decisa a livello ministeriale, per la provincia spezzina sono previsti 10 nuovi vigili del fuoco, che andranno ad incrementare l’organico del comando provinciale già dai prossimi giorni, garantendo un servizio di soccorso pubblico ancora più efficiente e tempestivo.

"Un risultato importante – sottolinea Maria Grazia Frijia, deputato spezzino di Fratelli d’Italia (nella foto) – reso possibile grazie all’impegno del governo Meloni, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario Emanuele Prisco, che hanno fortemente voluto il potenziamento del corpo nazionale e l’attenzione ai territori. Esprimo piena soddisfazione per questo risultato perché rappresenta una risorsa preziosa per la sicurezza dei cittadini e per la tutela del nostro territorio. È la conferma dell’attenzione costante del governo – ribadisce la deputata meloniana –verso le esigenze delle comunità locali e del rafforzamento del servizio di soccorso pubblico, fondamentale per la nostra provincia".