LericiPea, la giuria ha scelto la ’Cura’ di Sambi

Il Premio LericiPea Edito ha scelto la sua voce. È quella di Mauro Sambi, autore della raccolta ‘Cura’, edita da Ronzani Poesia: un libro intenso e raffinato, capace di toccare corde profonde, in equilibrio tra rigore formale e tensione emotiva. La proclamazione è avvenuta in una gremita Sala Dante e a decretare il vincitore, sovvertendo i pronostici della vigilia, un’attenta e appassionata giuria di cittadini, che ha espresso il proprio insindacabile giudizio a conclusione delle letture dei tre finalisti, introdotti rispettivamente da Stefano Verdino (per Laura Accerboni), Francesco Napoli (per Roberto Deidier) e Massimo Bacigalupo (per Mauro Sambi). A condurre la premiazione la giornalista Maria Cristina Sabatini, con gli interventi del sindaco Pierluigi Peracchini e della project manager Lucilla Del Santo, che ha ricordato due importanti ricorrenze per la Poesia: 20 anni dalla scomparsa di Mario Luzi (premiato dal LericiPea nel 1998), 100 dalla pubblicazione di Ossi di Seppia, e 50 dall’assegnazione del Nobel a Eugenio Montale, sottolineata dalla lettura della presidente del ‘Premio Montale Fuori di Casa’, Adriana Beverini. ‘Poesia nella poesia’ l’esecuzione musicale del maestro Giuseppe Bruno, direttore del Puccini, che ha regalato al pubblico un’esecuzione al pianoforte di grande intensità. Per gli avvezzi ai pronostici, forse è stata una sorpresa, ma per chi conosce il Premio no.

m. magi