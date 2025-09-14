Cultura e giornalismo, ecco i nomi. Il ’Porto Venere’ va a Benelli e Magi

Giuseppe Benelli e il nostro collega Marco Magi. A loro sono stati assegnati i prestigiosi Premi Porto Venere 2025. Il primo protagonista del Premio cultura arte e spettacolo, il secondo del Premio arte spettacolo e giornalismo, i riconoscimenti che vengono tradizionalmente attribuiti dal Comune di Porto Venere a personalità di livello nazionale e internazionale, che si siano distinte, nell’arco del loro percorso professionale, nell’ambito della cultura e della comunicazione. ’Per la Cultura – spiegano i promotori – il premio è stato riconosciuto al professor Giuseppe Benelli, noto intellettuale e comunicatore di cultura sul nostro territorio e nel mondo. Per il Giornalismo, invece, a Marco Magi, giornalista de ‘La Nazione’, per il suo encomiabile impegno nell’ambito della comunicazione e per la divulgazione della cultura”. A decretare questa decisione è stato un pool di giurati con presidente ad memoriam Alessandro Quasimodo (scomparso recentemente, figlio del Nobel alla letteratura Salvatore), poi presidente di giuria e presidente esecutivo Marina Pratici (critico letterario, scrittrice, saggista e conferenziere), come vicepresidente Marzia Dati, anglista a presidente Fellowship Italia, poi Biancamaria Rizzardi, anglista e professore ordinario all’Università di Pisa in Letteratura inglese e dei Paesi in lingua inglese, Daniela Tagliafico, scrittrice, già direttrice di Tg1 Rai e direttrice Rai Quirinale, Maria Rosaria Annunziata, scrittrice, poetessa, docente in letteratura e lingua inglese ed esperta in fondi europei per la Cultura e l’Istruzione, Gianfranco Bontempi, scrittore, docente in psicologia, psicoterapeuta e direttore socio-sanitario, e Lorenzo Masi, presidente dell’associazione culturale Portus Veneris e presidente del comitato organizzatore premio letterario ‘Lord Byron PortoVenere Golfo dei Poeti’. Benelli segue nell’albo d’oro Adriana Beverini, Marina Pratici e Alessandro Quasimodo. Per quanto riguarda Magi, invece, iscrive il suo nome dopo quelli dei colleghi, tutti giornalisti Rai, Paolo Paganini, Daniela Tagliafico, Donatella Bianchi e Alessandro Baracchini.

La consegna dei due premi avverrà domenica 21 settembre, alle 15, nella sala consiliare del municipio di Porto Venere, nell’ambito della cerimonia di premiazione – con ingresso libero – del concorso letterario internazionale di narrativa e poesia edita-inedita ‘Lord Byron Porto Venere Golfo dei poeti’, giunto con successo nel 2025 alla sua settima edizione.

Roberta Della Maggesa