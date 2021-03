La Spezia, 27 marzo 2021 - Balzo in avanti dei positivi al Covid in Liguria che, con 529 nuovi casi, 292 guarigioni e otto decessi (fra i quali una donna di 58 anni morta in ospedale a Sarzana) porta il totale degli attualmente positivi a 7.185 (229 in più rispetto a ieri).

Sono stati eseguiti 4.635 tamponi e 2.606 tamponi antigenici rapidi.

Consegnati = 336.990

Somministrati = 259.257 (77% dei consegnati)

A questo link i numeri aggiornati della campagna vaccinale anticovid in Liguria

Imperia 93

Savona 113

Genova 252 (di cui 220 di Asl3, 32 di Asl4)

La Spezia 69

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2

Ospedalizzati = 685 (66 in terapia intensiva)

Asl1 = 115 (11 TI)

Asl2 = 144 (13 TI)

San Martino = 156 (19 TI)

Galliera = 68 (4 TI)

Gaslini = 5 (0 TI)

Asl3 = 74 (7 TI)

Asl4 = 56 (7 TI)

Asl5 = 67 (5 TI)

Imperia = 990

Savona = 1.458

Genova = 3.536

La Spezia = 849

Fuori regione = 119

Altro o in fase di verifica = 233

Il grafico CovidStat/Infn (clicca sulla provincia per isolare la traccia):

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 6.715

Asl1 = 1.790

Asl2 = 1.739

Asl3 = 2.040

Asl4 = 474

Asl5 = 672