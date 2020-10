La Spezia, 20 ottobre 2020 - Preoccupano i casi in Liguria: sono 906 in un giorno, con un balzo deciso dopo i 323 di lunedì. C'è comunque da inquadrare questi numeri: i tamponi in un giorno, potenziati in maniera decisa, sono stati oltre seimila contro i 1871 del giorno prima. Ma i numeri restano comunque alti, anche alla luce dei 67 ricoveri in più in un giorno. Si registrano anche 6 decessi. Sono 47 le persone guarite nell'ultimo giorno.

La mappa del contagio

A Genova il contagio da coronavirus comincia a diventare un problema, con 762 nuovi contagi in un giorno. Un numero importante, che potrebbe portare a dei lockdown mirati. Su questo le autorità valutano il da farsi. Agli estremi della regione la situazione è più tranquilla: una cinquantina di casi a Imperia, 39 a Savona. Alla Spezia si registrano 28 casi.

I ricoveri

I ricoveri restano un dato su cui le autorità pongono la massima attenzione. 537 persone in tutta la Liguria sono attualmente ricoverate per coronavirus. Sono stati 67 i ricoveri nell'ultimo giorno. Sono 32 le persone attualmente in terapia intensiva nelle strutture liguri. Nello Spezzino i ricoverati sono 48, con sei persone in terapia intensiva. Alla Spezia sono 944 le persone attualmente positive. A Genova sono 5028.