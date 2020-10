La Spezia, 19 ottobre 2020 - Sono 323 i nuovi casi di coronavirus registrati nella giornata di lunedì 19 ottobre. I tamponi svolti, come ogni lunedì, sono in forte calo: 1871 rispetto ai 3328 di domenica, quando sono stati scoperti 370 nuovi casi in 24 ore. Sono questi alcuni numeri del bollettino fornito dalla Regione. Ci sono anche cinque persone decedute. DOMENICA 18 I NUOVI POSITIVI SONO STATI 370

La situazione in Toscana - La situazione in Umbria

La mappa del contagio

Sono 13 i nuovi casi rilevati a Imperia, mentre sono 49 quelli rilevati a Savona. Sono invece 210 i casi rilevati a Genova. Un solo caso nell'Asl 4, quella del chiavarese. Sono invece 50 i casi rilevati alla Spezia. Di questi 20 sono contatti di caso confermato, mentre trenta positivi emergono dalle attività di screening.

Aumentano i ricoveri

Altre 29 persone sono state ricoverate in ospedale in tutta la Liguria. Il totale degli ospedalizzati per coronavirus è adesso di 470 persone. Di queste, 34 sono in terapia intensiva. Nello Spezzino in particolare i ricoveri sono attualmente 53 con 7 persone in terapia intensiva.

I guariti non più positivi

Sono 17 le persone guarite e non più positive in un giorno. Il totale dei guariti è di 9809.