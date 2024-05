Domani alla Morin la prima prepalio

Nove gare prima dell’appuntamento che vale una stagione. Inizia domani dalla passeggiata Morin il cammino che porterà gli equipaggi verso la 99° edizione del Palio, in programma il 4 agosto. La prepalio organizzata dalla borgata Fossamastra, prevede alle 9.30 e alle 10 le due batterie della categoria Junior, alle 10.30 e alle 11 le due batterie della categoria Femminile, ed infine alle 11.30 e alle 12 le batterie dedicate agli equipaggi Senior. Il prossimo appuntamento sarà il 19 maggio nelle acque di Porto Venere, mentre il 26 maggio di torna alla Spezia con la prepalio organizzata da La Spezia Centro. Tre gli appuntamenti a giugno: il 9 si gareggerà nelle acque di Lerici, il 16 nel porticciolo di San Vito a Marola, e il 30 nella baia dei campioni in carica del Fezzano. Altre tre gare a luglio: il 7 a Cadimare, il 21 a San Terenzo per la gara organizzata dalla Venere Azzurra, ed infine il 28 luglio a Muggiano. Nel calendario, quattro domeniche nelle quali sarà possibile recuperare le gare non disputate per maltempo: il 12 maggio, il 2 e il 23 giugno, ed il 14 luglio.

Matteo Marcello