Strade e piste ciclabili, lavori per 16 milioni. Via libera ai progetti: "Possiamo partire"

La Spezia, 27 luglio 2024 – Dal Lazio al confine con la Francia in bicicletta, attraversando paesaggi di grande fascino lungo la ciclovia Tirrenica, attraverso su una pista ciclabile la Riviera e le Cinque Terre, lungo il Canale Lunense entrando dalla provincia di Massa Carrara. Un progetto avveniristico, da Latina fono a Ventimiglia, che ha segnato un ulteriore step importante con lo stanziamento di 5,8 milioni (da dividere fra Spezia e Imperia) con l’accordo fra Governo e Regione Liguria e il via libera della Corte dei Conti. Una somma inserita nei 230 milioni del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 destinati ad una serie di opere e interventi su tutto il territorio. Alla provincia di Spezia andranno complessivamente circa 9 milioni per interventi sulle strade (7,8 milioni) e sulle piste ciclabili (un milione), più parte dei 5,8 da dividere con Imperia. Per quanto riguarda le strade, oltre 390mila euro per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada comunale Mattarana-Carrodano Superiore, 870mila euro sulla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di via XXV Aprile e via Giovato a Piano di Arcola; 950mila euro per il secondo lotto interventi di sistemazione del torrente Castagnola e della viabilità in sponda sinistra dal ponte della ferrovia al mare a Framura.

Altri 325mila euro andranno al terzo lotto dei lavori di contenimento del dissesto idrogeologico lungo le strade che portano alla Fortezza Castruccio Castracani a Sarzana. Oltre 800mila euro destinati alla manutenzione straordinaria della strada e la realizzazione cunette sulla Vezzanelli-Collefiorito a Zignago. A Varese Ligure (località Chiappa) i 427mila euro stanziati serviranno a opere di mitigazione delle criticità idrauliche, sempre a Varese Ligure oltre 2 milioni e 250mila euro per 5 diverse opere di mitigazione delle criticità idrauliche in diverse località del Comune. La Provincia di Spezia riceverà un milione e 780mila per diversi interventi su strade di sua competenza provinciali: di questi 730mila per lavori di messa in sicurezza sulla provinciale 14 in località Bastremoli a Follo; 500mila per interventi sulla provinciale 530; 550mila per lavori di messa in sicurezza della provinciale 51 a Fontanelle in Comune di Vernazza.

Come detto tra i progetti più significativi a livello regionale, nelle prossime settimane potranno partire i lavori per la messa in sicurezza di una ventina di strade provinciali (21,4 milioni di euro) a cui si aggiungono ulteriori 20,6 milioni per la realizzazione di alcuni tratti di Ciclovia Tirrenica, tra cui oltre 5,8 milioni di euro destinati a ‘interventi di completamento del Lotto prioritario ligure delle Ciclovia Tirrenica’ sia nello territorio spezzino che nell’imperiese, ad integrazione del finanziamento Pnrr.