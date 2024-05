Tra dissidi societari e litigi con il Comune

Si ricomincia. Dopo mesi di allenamenti e i due appuntamenti di Natale e San Giuseppe, gli equipaggi del Palio del Golfo tornano in acqua per la prima prepalio stagionale, in programma domani mattina. Un inizio tormentato, dove non sono mancati i problemi: dalla guerra scoppiata da mesi a Lerici tra il Comune e la Venere Azzurra, ai problemi societari che stanno caratterizzando il San Terenzo – che non ha partecipato alla prima stazzatura stagionale – passando per la rivoluzione che a Cadimare ha portato all’elezione di un nuovo direttivo. Domani però, le polemiche lascerano campo ai colpi di remo, gli unici che contano per una competizione che si appresta a tagliare il traguardo dei 100 anni.